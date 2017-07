LOMBARDIA: ALFIERI (PD): REGIONE INVESTA SU TRENI E NON RACCONTI FAVOLE

3 luglio 2017- 15:54

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "I comitati dei pendolari fanno bene a ricordare i disagi quotidiani e la Regione dovrebbe dare loro risposte serie, fatte di impegni per investimenti rilevanti e di un piano di acquisto di 150 nuovi treni, che è quello che faremmo noi per migliorare la qualità del servizio per i lombardi. Gli investimenti si possono fare da subito e non c'è bisogno di aspettare il referendum che Maroni e i suoi stanno trasformando in una farsa. Tra un po' ci diranno che se vince il Sì faranno i binari d'oro e sui treni serviranno champagne". Così il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri in merito alla protesta dei comitati pendolari per le numerose soppressioni delle ultime settimane e alla risposta dell'assessore alla mobilità Alessandro Sorte.