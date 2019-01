23 gennaio 2019- 21:03 Lombardia: animali domestici sepolti con padroni, sì a pdl in commissione

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Approvato in Commissione Sanità della Regione Lombardia il progetto di legge sui servizi funebri, che prevede una norma per la tumulazione degli animali domestici. L'emendamento approvato dalla commissione in sostanza consentirà la sepoltura dei resti del proprio cane, gatto o qualsiasi altro "animale d'affezione" secondo le disposizioni del defunto o degli eredi. Sarà possibile quindi tumulare l’urna contenente le ceneri degli animali nella stessa tomba dei padroni.“Le novità importanti introdotte da questa legge – spiega il Presidente di Commissione Emanuele Monti (Lega) – sono essenzialmente tre e tutte di grande importanza. A partire dall’introduzione di criteri che servono a tutelare le piccole imprese del settore, garantendo quindi non solo la sopravvivenza, ma anche un contesto normativo favorevole, affinché le piccole attività radicate sul territorio possano andare avanti nel loro lavoro senza essere penalizzate dai più grandi”. Nel caso degli animali domestici, "si tratta di una novità importante perché – dice Monti – gli animali domestici fanno parte integrante della vita affettiva delle persone o delle famiglie che li ospitano. Ed è un servizio richiesto dai cittadini".Il progetto di legge 36 "dà il via ad una revisione complessiva del testo unico sulle leggi in materia di sanità, promosso nella scorsa legislatura e teso a rivedere l’intero impianto normativo della materia per aggiornarlo alle necessità del sistema sociosanitario lombardo, deputato alla presa in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili, nonché dei bisogni sociali e socio-economici”.