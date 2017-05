LOMBARDIA: APERTURA PALAZZO REGIONE, AL VIA DA DOMANI NUOVE INIZIATIVE

6 maggio 2017- 16:06

Milano, 6 mag (AdnKronos) - "A seguito del successo di pubblico registrato durante l'apertura domenicale di Palazzo Lombardia, da domani, domenica 7 maggio, e per tutte le successive domeniche di apertura al pubblico, verranno avviate nuove iniziative". Lo comunica una nota di Regione Lombardia. "Si tratta - spiega la nota - dell'installazione all'ingresso Np del palazzo, di due monitor che proietteranno due video: uno relativo alle sedi istituzionali della Regione, 'La Lombardia che guarda in alto' e l'altro all'iniziativa annuale 'Dillo alla Lombardia', con interventi 'in pillole' degli assessori regionali, che illustrano i risultati ottenuti finora nell'ambito di questa legislatura"."In piazza Città di Lombardia - prosegue la nota - verrà inoltre installato uno spazio di Explora, collocato in prossimità dell'ingresso N1, dove saranno distribuiti i passaporti 'inLombardia' che testimoniano, tappa per tappa, ogni visita sul territorio regionale, attraverso specifici timbri legati alla località"."Molteplici - conclude la nota - gli intenti delle iniziative: migliorare l'esperienza della visita; far sapere ai cittadini le attività, le iniziative di Regione Lombardia e i traguardi raggiunti; stimolarli a scoprire e a conoscere sempre meglio la loro regione, sia sul fronte istituzionale che su quello territoriale, anche in termini di offerta turistica, culturale e ambientale".