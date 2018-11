5 novembre 2018- 21:31 Lombardia: approva manovra 2019-2021, 'più investimenti'

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - "Nonostante un taglio dei fondi da parte dello Stato di 296 milioni, gli investimenti di Regione Lombardia saranno di 565 milioni in più nel triennio; non aumenta la pressione fiscale, anzi, confermiamo tutte le agevolazioni fiscali come l'esenzione Irap per le nuove imprese nei centri storici dei comuni capoluogo o l'esenzione per tre anni del bollo per le auto ibride". Lo ha detto l'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Regione Lombardia, Davide Caparini, commentando il progetto di legge di bilancio approvata in Giunta regionale. Il totale della manovra 2019 è di 25.434 milioni, al netto di contabilità speciali e anticipazioni di cassa, mentre per il 2020 ammonta a 23.575 milioni e per il 2021 sarà di 23.222 milioni."Siamo riusciti a garantire, grazie all'intesa con il Governo i livelli dei servizi nella sanità e nelle politiche sociali. Vogliamo sostenere la crescita economica attraverso gli investimenti pubblici e il sostegno alle imprese che nel triennio 2019-21 ammonteranno a 565 milioni, di cui 228 milioni solo nel 2019", aggiunge Caparini. Le risorse sono destinate alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, al miglioramento sismico, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, oltre a interventi nei settori viabilità e trasporti, edilizia sanitaria, edilizia pubblica residenziale, sostegno a favore delle imprese e di ricerca e innovazione. "Tutto questo - ha rimarcato Caparini - produce un altro primato: il costo dei beni e servizi in Lombardia è un terzo di quello nazionale mentre per il personale pubblico spendiamo il 40 per cento in meno".