21 novembre 2018- 19:58 Lombardia: approvata fusione Comuni Piadena e Drizzona nel cremonese

Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Via libera in Commissione Affari istituzionali al consiglio regionale della Lombardia alla fusione dei Comuni di Piadena e Drizzona in provincia di Cremona. Piadena vanta 3.438 abitanti, Drizzona 579 abitanti. Nella consultazione referendaria che si è tenuta il 24 giugno scorso, a Piadena si sono espressi a favore della fusione 555 cittadini (343 i contrari, 3 schede bianche e 1 nulla), mentre a Drizzona 152 hanno votato a favore e 75 contro, con una sola scheda bianca. “I due Comuni –ha spiegato il relatore Alex Galizzi (Lega)- sono stati tra i primi a livello nazionale a costituire una Unione di Comuni (con atto costitutivo sottoscritto il 27 novembre 1998) e l’evoluzione dall’unione alla fusione costituisce di fatto la conclusione naturale della positiva esperienza di collaborazione intercomunale maturata in questi anni”. La denominazione del nuovo Comune sarà Piadena Drizzona.