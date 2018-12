4 dicembre 2018- 17:19 Lombardia: approvata in consiglio mozione per arginare rifiuti da altre regioni

Milano, 4 dic. (AdnKronos) - E' stata approvata oggi in consiglio regionale della Lombardia una mozione per arginare il trattamento negli impianti lombardi di rifiuti provenienti da altre Regioni. "Occorre far capire che Regione Lombardia non è l'hub dello smaltimento dei rifiuti su scala nazionale. Operazione che ha alti costi che ricadono sui cittadini lombardi. Semmai, è opportuno essere d'esempio virtuoso e inflessibile per quelle Regioni che ancora oggi preferiscono più comodamente esportare anziché smaltire", spiega il consigliere regionale della Lega, Francesca Ceruti. "Da anni Regione Lombardia è in prima fila per una buona gestione dei rifiuti in base al recupero energetico e all'economia circolare. Il Decreto Sblocca Italia ha invece penalizzato il nostro sistema, virtuoso, vanificando la pianificazione regionale". Nell'intervento, si chiede " che Regione Lombardia si attivi presso il Governo centrale affinché si superi la normativa carente e penalizzante dello Sblocca Italia, pensata solo per risolvere un'emergenza diventata prassi, e si torni a responsabilizzare quelle Regioni che sinora hanno preferito optare per la soluzione più comoda a danno della Lombardia".