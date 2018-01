LOMBARDIA: APPROVATO IN COMMISSIONE PROGETTO DI LEGGE SU EMITTENTI LOCALI

11 gennaio 2018- 15:29

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Via libera della Commissione Attività Produttive del consiglio regionale della Lombardia a un progetto di legge sulle piccole emittenti radiotelevisive locali. "Mentre Di Maio propone di abolire i finanziamenti all’editoria noi in Regione Lombardia abbiamo approvato oggi in commissione Attività Produttive una legge che prevede finanziamenti regionali alle emittenti radio - televisive lombarde a sostegno dell’informazione locale, dei relativi giornalisti e lavoratori", dice il consigliere regionale Pietro Foroni, presidente della commissione Attività Produttive. "Riteniamo che l'informazione locale sia un baluardo di libertà e vicinanza ai territori. Pensare, come fa Di Maio, di lasciare editori e informazione sopratutto piccola e locale senza sostegno pubblico, significa regalare l'informazione al monopolio Rai ovvero a giornali e televisioni sostenuti solo da grandi gruppi portatori di grandi interessi".