LOMBARDIA: ASSESSORE SORTE, NESSUN AUMENTO TARIFFE TRENI DA QUI A 2018

20 luglio 2017- 20:38

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - In Lombardia non è previsto "nessun aumento delle tariffe dei treni regionali da qui al 2018". L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, replica all'attacco delle opposizioni che avevano paventato l'aumento di biglietti e abbonamenti ferroviari a partire dall'anno prossimo, dopo le elezioni regionali."Probabilmente - aggiunge l'assessore alle Infrastrutture - chi mi attacca si sbaglia, si è confuso con le tariffe di Trenitalia che sono schizzate alle stelle; ma allora a questo punto dovrebbe chiedere spiegazioni al governo non a noi perché quelli sono treni nazionali, mentre non e' previsto nessun aumento per i treni regionali".