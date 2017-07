LOMBARDIA: BANDO 1MLN EURO PER START UP SOCIALI

11 luglio 2017- 16:16

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - "Aprirà il prossimo 4 settembre un bando da un milione di euro in favore delle start up innovative a vocazione sociale". E' quanto ha annunciato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini. "Si tratta di una misura sperimentale, unica in Italia, - ha dichiarato - che prevede contributi fino a 100.000 euro e che abbiamo pensato proprio per sostenere la realizzazione di progetti di innovazione di servizi, processi e metodi che hanno come obiettivo quello di risolvere in modo efficace i problemi delle comunità di riferimento". "Negli ultimi quattro anni in Lombardia le realtà attive nei settori 'sociali' sono cresciute dell'11% per numero di imprese e del 15% per quanto riguarda gli addetti, confermando la nostra regione come punto di riferimento in questo ambito. Una crescita - ha sottolineato l'assessore - seguita tuttavia anche dall'aumento di casi di fragilità sociale, che richiedono un approccio sempre più qualificato e risposte nuove ai bisogni emergenti". "Il bando, che viene gestito da Unioncamere Lombardia - ha concluso Parolini - si prefigge anche di stimolare l'imprenditorialità in questo settore e di riconoscere nell'importante ruolo svolto da cooperative e imprese sociali anche un driver e un modello di sviluppo economico e occupazionale".