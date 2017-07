LOMBARDIA: BECCALOSSI, 4 MLN PER 12 INTERVENTI CONTRO FRANE E ALLUVIONI

24 luglio 2017- 20:19

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Altri 4 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per finanziare interventi prioritari per la sicurezza in località interessate da frane e alluvioni. In attesa di fondi statali che ancora non si vedono, utilizziamo per l'ennesima volta quelli del nostro bilancio per lavori urgenti in diverse zone recentemente colpite da calamità". Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, annunciando il "Programma di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria per gli anni 2017-19 nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità", deliberato oggi dalla Giunta su sua proposta."Negli ultimi anni - spiega Beccalossi - si sono verificati eventi alluvionali e fenomeni franosi che hanno causato danni a centri abitati e infrastrutture mettendo in luce la vulnerabilità di ampie porzioni del territorio lombardo". Tra le "molte situazioni a rischio ricevute dai territori abbiamo dovuto dare priorità a quelle più urgenti, facendo in modo che gli interventi vengano progettati e realizzati nel minore tempo possibile".Due di questi, ricorda l'assessore, hanno un carattere più strutturale prevedendo la realizzazione di aree di laminazione delle piene ad Ambivere (BG) sul torrente Dordo e ad Arcore (MB) sul Rio Molgorana, ognuna per un investimento un milione di euro.