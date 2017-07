LOMBARDIA: BECCALOSSI, 4 MLN PER 12 INTERVENTI CONTRO FRANE E ALLUVIONI (2)

24 luglio 2017- 20:19

(AdnKronos) - Gli altri interventi sono finalizzati a risolvere situazioni di livello locale che hanno interessato i centri abitati e le infrastrutture principali in provincia di Bergamo a Valbondione, Valgoglio, Piazzatorre e Pontida, in provincia di Brescia ad Artogne e Cerveno, in provincia di Como a Blevio e Claino con Osteno, in provincia di Milano a Pessano con Bornago e infine a Torricella Verzate, nel Pavese. "La Giunta Maroni - conclude Beccalossi - è ancora una volta in prima linea per dare sostegno concreto alle politiche di difesa del territorio dal rischio idrogeologico". Politiche che "sono costose e che il governo deve impegnarsi a sostenere, perché dopo gli stanziamenti arrivati a favore delle aree metropolitane non è stato fatto più nulla. Ma non ci sono solo le grandi città".