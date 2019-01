18 gennaio 2019- 14:03 Lombardia: Beccalossi, auspico Brescia si unisca a impegno su autonomia

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Mi auguro che anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, appoggi l’iniziativa sull’autonomia che verrà presentata in tutti i Comuni lombardi. Sarebbe un segnale forte e importante da parte di Brescia per rafforzare l’appello al governo e finalmente sbloccare una trattativa dalle sabbie mobili di chi preferisce il solito assistenzialismo e lo dimostra con provvedimenti pericolosi come quello sul reddito di cittadinanza". Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo misto, bresciana, commentando l’iniziativa lanciata oggi da Forza Italia, che ha annunciato la presentazione di mozioni a sostegno all’autonomia in tutti i Comuni lombardi."Oggi -spiega Beccalossi- è sempre più netta la differenza tra chi vorrebbe liberare tutte le migliori energie che trascinano l’economia del Paese e chi invece per interessi elettorali preferisce distribuire denaro a pioggia". E "ogni riferimento al Movimento 5 stelle non è casuale". Pwer questo, conclude, "anche Brescia faccia sentire la sua voce, per dare al presidente Fontana ancora maggiore spinta per portare a casa un risultato che i cittadini lombardi hanno chiesto con il referendum e che oggi è diventata una condizione necessaria per salvare il Paese".