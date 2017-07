LOMBARDIA: BECCALOSSI, CON NUOVE NORME REGIONALI STOP A CONSUMO DI SUOLO (2)

3 luglio 2017- 15:56

(AdnKronos) - La Lombardia, sottolinea Beccalossi, "a partire da Milano, è attesa da grandi sfide per riqualificare parti importanti del territorio. Cito ad esempio l'accordo sui sette scali ferroviari milanesi dismessi, la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca che sorgerà nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, l'Accordo per la Sicurezza, che consentirà di sviluppare nella Caserma Garibaldi di Piazza Sant'Ambrogio il polo dell'Università Cattolica e contemporaneamente di realizzare alla Caserma Montello una vera e propria cittadella delle forze dell'ordine e gli interventi nell'area del Portello e al progetto Città Studi". "Per tutti - conclude - c'è la sola volontà di recuperare al meglio ciò che è stato abbandonato per ridare alle nostre città recupero aree urbanela bellezza che si meritano".