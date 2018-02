LOMBARDIA: BERLUSCONI, A GORI VOGLIO BENE MA HA SCELTO SQUADRA SBAGLIATA

5 febbraio 2018- 12:18

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - "Io credo che Gori non abbia possibilità nei numeri, perché la sinistra si sta mettendo da parte da sola per la sua divisione interna. Succederà in Lombardia quello che succederà in Italia, ovvero la sinistra fuori dai giochi, sfida a due tra centrodestra e Cinquestelle. Quanto a Gori è stato un validissimo collaboratore nelle mie televisioni è una persona che stimo e lo dico chiaro, gli voglio bene, mi spiace che abbia scelto la squadra sbagliata". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Telelombardia.Berlusconi, a proposito delle regionali lombarde, ha anche spiegato che "prima della candidatura di Fontana abbiamo cercato tra gli imprenditori, molti li ho incontrati io e ho cercato di far nascere in loro il dovere che avevo sentito io di lasciare le mie imprese per occuparmi del mio paese, ma non ne ho trovati di imprenditori disponibili". "Avevano il timore - riferisce - che poi capitasse loro quello che è capitato a me. Allora abbiamo cercato un politico che fosse anche un professionista stimato e abbiamo trovato Fontana. Non è stato facile fargli accettare l’incarico, ma per noi - conclude - è il miglior candidato che noi si sia potuti trovare per la regione Lombardia". L’intervista sarà in onda oggi a partire dalle 12 durante la trasmissione 'Orario Continuato'.