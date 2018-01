LOMBARDIA: BERLUSCONI, DIVERSI CANDIDATI VALIDI, SCEGLIEREMO CON ALLEATI

9 gennaio 2018- 20:47

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Sono convinto che i cittadini lombardi continueranno a sostenere centrodestra e il buon governo di questi 20 anni. Per la Lombardia così come per il Lazio, il Friuli, il Molise abbiamo diversi validi candidati e con i nostri alleati sapremo certamente scegliere i migliori". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg5.