LOMBARDIA: BERSANI, GORI PERDE PER COLPA NOSTRA? SCIOCCHEZZA

14 febbraio 2018- 18:47

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "E' una sciocchezza. Non scarichiamo in questo modo. Quella gente che prendiamo noi, non voterebbe Pd, compreso in Lombardia dove il centrosinistra ha perso Sesto San Giovanni e un'altra quindicina di posti". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a proposito delle regionali in Lombardia dove, stando ai sondaggi, Giorgio Gori rischia di perdere a causa del mancato sostegno di Liberi e Uguali.