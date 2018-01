LOMBARDIA: BOLDRINI, GORI? NON CI SI ALLEA SENZA CONDIVISIONE IDEE

18 gennaio 2018- 19:49

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Alle Regionali abbiamo detto si' nel Lazio e no in Lombardia: nel Lazio abbiamo trovato l' accordo anche sul perimetro della coalizione. Non c'e' stata pregiudiziale contro Gori, ma con Gori queste cose non sono state raggiunte. Non basta dire mettiamoci insieme contro la destra se non c'e' condivisione di idee". Lo ha detto Laura Boldrini a Carta Bianca.