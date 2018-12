28 dicembre 2018- 12:46 Lombardia: Bolognini, 7 mln da Ue per ottimizzare gestione ristrutturazioni

Milano, 28 dic. (AdnKronos) - La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, ha deliberato oggi la partecipazione della direzione generale Politiche sociali, abitative e Disabilità al progetto europeo 'Building information modeling for energy efficient buildings (Bim4eeb)', finanziato dall'Unione europea con un budget di 6.994.940 euro sul programma 'Horizon 2020', per efficientare i processi edilizi abitativi, di cui 143mila euro in capo a Regione Lombardia."Il progetto -spiega Bolognini- dovrà essere attuato in 42 mesi a partire dal primo gennaio 2019 e vedrà la partecipazione, come partner, di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, che condurrà una sperimentazione a Monza sull'edificio Erp in via della Birona 47". Il progetto era stato valutato positivamente il 22 febbraio scorso, ammesso al finanziamento il 18 luglio, concesso quindi il 4 dicembre, giorno della sottoscrizione del Politecnico di Milano (capofila), e infine il 12 dicembre dalla stessa Ue."Si tratta -aggiunge l'assessore- di sperimentare dei processi di riqualificazione edilizia in alloggi Aler per migliorare le loro prestazioni energetiche, riducendo i tempi di realizzazione, in modo da contenere i disagi ai cittadini e generare risparmi derivanti dai minori costi energetici ad operatori e imprese".