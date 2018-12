28 dicembre 2018- 12:46 Lombardia: Bolognini, 7 mln da Ue per ottimizzare gestione ristrutturazioni (2)

(AdnKronos) - Il progetto si svilupperà mediante una piattaforma open source e interoperabile, nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, con un kit di strumenti finalizzati a ottimizzare i processi di decisione e di gestione patrimoniale, per renderli energeticamente più efficienti.Nel dettaglio, gli obiettivi sono ridurre i tempi del 15-20 per cento rispetto ai metodi tradizionali; diffondere l'adozione della 'Building information modeling' (Bim) in Europa, accelerandone lo sfruttamento industriale (fino al 50 per cento delle attività di ristrutturazione), in particolare tra le società di costruzione e creare 'best practice' di settore, con benefici per operatori e stakeholder associati."Abbiamo anche previsto -conclude Bolognini- un budget per avviare delle attività di comunicazione rivolte ai tecnici Aler, sulla progettazione Bim, che, entro il 2025, scaglionata in base agli importi di appalto, diventerà obbligatoria per tutti gli appalti pubblici".