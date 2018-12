3 dicembre 2018- 19:26 Lombardia: Bolognini, bandi per rivitalizzare spazi inutilizzati

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Sostenere il processo di rigenerazione delle periferie recuperando spazi degradati e non utilizzati e offrire nuovi servizi a chi vive all'interno di quartieri di edilizia residenziale pubblica. E' questo l'obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini che detta specifiche linee guida per la predisposizione di progetti pilota avviando il primo su due aree di Aler Milano."In molti quartieri di edilizia residenziale pubblica - ha spiegato Bolognini - c'è una morìa di negozi e perciò intervento cerchiamo di favorire la riapertura di nuove attività, che possono avere ricadute di tipo occupazionale, in particolare per i giovani, e non costituiscono solo l'insediamento di siti commerciali, ma elementi di sviluppo di socialità e partecipazione dei cittadini alla vita del quartiere". I primi due bandi sperimentali verranno fatti su due quartieri della città di Milano individuati e per il momento è previsto un contributo straordinario di 300.000 euro finalizzato al loro sostegno. I progetti selezionati dovranno cofinanziare la ristrutturazione degli spazi, tenendo conto del potenziale sviluppo sociale e culturale dell'operazione di valorizzazione.