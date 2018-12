3 dicembre 2018- 19:26 Lombardia: Bolognini, bandi per rivitalizzare spazi inutilizzati (2)

(AdnKronos) - Potranno essere interessate dal contributo regionale attività legate al mondo della micro-imprenditoria e dell'imprenditoria sociale che sappiano innescare processi di sviluppo ad alto impatto sociale, con particolare attenzione all'integrazione e all'inserimento lavorativo della popolazione giovane e della popolazione femminile; attività commerciali capaci di coniugare una dimensione di prossimità nell'offerta di beni, prodotti e servizi con una dimensione di innovazione sociale, nuovi servizi di vicinato che promuovano, anche attraverso pratiche di mutuo-aiuto e attivazione diretta degli abitanti, il miglioramento della qualità dell'abitare, con particolare riferimento alla popolazione anziana; attività di natura educativa, legate al mondo della formazione e allo sviluppo di nuove professionalità; attività che siano capaci di promuovere il benessere delle persone e rafforzare la loro autonomia; attività legate all'ambito culturale e alla promozione della cultura come strumento di rigenerazione urbana e di valorizzazione dei territori.L'80% della spesa di riqualificazione degli spazi verrà sostenuta proprio dal finanziamento regionale e il 20% potrà essere chiesto ad Aler come scomputo dei costi della locazione. In funzione dell'obiettivo di promuovere attività che abbiano anche un valore sociale, culturale e rigenerativo per il quartiere, il canone di locazione poi potrà essere abbattuto del 50% rispetto ai normali valori di mercato. "L'azione di rigenerazione locale - ha aggiunto Bolognini- serve a migliorare la vivibilità dei quartieri, a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e per questo va rafforzata con misure complementari, di natura anche sperimentale, che abbiano come obiettivo la promozione della qualità dell'abitare in una logica di intervento integrato".