13 ottobre 2018- 18:37 Lombardia: Bolognini, finanziati 42 progetti per parchi giochi inclusivi

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - "Il gioco è un diritto di tutti i bimbi: questo è ciò in cui abbiamo creduto e su cui abbiamo deciso d'investire come proposito sociale, a tutela del valore e della dignità delle persone già nella campagna elettorale del presidente Attilio Fontana e ora è diventato realtà". L'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, ha commentato così dopo l'approvazione, con decreto n. 14543 dell'11 ottobre 2018, di 42 progetti presentati dai Comuni e unioni di Comuni per la realizzazione e l'adeguamento dei parchi gioco inclusivi in Lombardia. Per questi progetti, approvati e finanziati, Regione Lombardia ha messo a disposizione sino a oggi circa 1 milione di euro. Si tratta di fondi che permetteranno l'installazione di parchi giochi inclusivi nei Comuni o nelle Unioni dei Comuni da 10 a 30 mila abitanti o l'abbattimento delle barriere architettoniche in quelli esistenti: a ognuno di questi è stato assegnato un importo compreso fra 10mila e 25mila euro. L'obiettivo è garantire che le strutture di gioco e sport siano fruibili anche dai minori con disabilità. Metà del contributo sarà erogato subito dopo l'accettazione. L'altra metà, previa presentazione di una relazione che attesti la conclusione degli interventi, corredata dai documenti validi a rendicontarli.