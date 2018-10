13 ottobre 2018- 18:37 Lombardia: Bolognini, finanziati 42 progetti per parchi giochi inclusivi (2)

(AdnKronos) - Questo provvedimento si inserisce nel solco di "una direttrice che prevede l'impegno della Regione Lombardia nella promozione dei valori di inclusione sociale. Nel caso specifico mostra un'attenzione alle esigenze dei bambini con disabilità, affinché le istituzioni diventino un riferimento certo e un sostegno concreto, per tutte le fasi della loro crescita come individui. Tutti gli interventi a favore della disabilità richiedono il corretto approccio multidimensionale per rispondere ad una condizione personale specifica che ci pone sulla giusta strada nella progettualità di mandato". "Avere nel proprio territorio uno spazio gioco accessibile e a misura, pensato e adattato per favorire la socialità, la condivisione e l'incontro tra i bambini -sottolinea Bolognini- ci permette di riaffermare l'importanza dei principi di integrazione e inclusione che ispireranno le azioni del mio assessorato. Colgo l'occasione per ringraziare anche i Comuni che hanno aderito tempestivamente al bando credendo in questa proposta, atteggiamento che ci spinge a valutare ogni possibilità di reperire ulteriori risorse per poter finanziare tutti i progetti che sono stati valutati positivamente e che in graduatoria seguono la 42esima posizione".