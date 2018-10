25 ottobre 2018- 13:19 Lombardia: Bolognini, stanziato un altro mln per parchi gioco inclusivi (2)

(AdnKronos) - "L'idea -ricorda Bolognini- è partita da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus. Quello che per un ragazzo potrebbe sembrare un bene superfluo, come una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un bambino portatore di disabilità diventa invece un'opportunità preziosa, se non irrinunciabile, che vogliamo affermare e diffondere"."Ricordo -conclude- che i beneficiari dovranno concludere i lavori entro il 2018. Metà del contributo viene erogato subito dopo l'accettazione. L'altra metà sarà assegnata previa presentazione di una relazione che attesti la conclusione degli interventi, corredata dai documenti validi a rendicontarli".