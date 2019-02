6 febbraio 2019- 19:27 Lombardia: Bolognini, vicino accordo con Mit, Cariplo e Cdp su sostenibilità

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Avviare un centro di ricerca per studiare e sperimentare l'uso di nuove tecnologie ecosostenibili e più rispettose dell'ambiente che abbiano ricadute negli interventi di residenzialità pubblica a partire dall'efficientamento energetico degli edifici. Questo l'obiettivo dell'intesa cui la Regione Lombardia sta lavorando con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Fondazione Cariplo e la Cassa Depositi e Prestiti. "Stiamo perfezionando i termini di questo accordo -spiega l'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della regione Lombardia, Stefano Bolognini, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di MadeExpo 2019- convinti che potrà avere impatti positivi su tutto il sistema di edilizia popolare a partire dai risparmi che le nuove tecnologie potranno garantire".Parlando invece della manifestazione, Bolognini ha definito Made Expo (oltre 900 espositori e una vasta rappresentanza di eccellenze nel mondo delle costruzioni, dell'architettura e dell'interior design) "l'appuntamento più rilevante in Italia per creare dialogo e interazione di business tra le diverse componenti della filiera dell'edilizia. Un contesto in cui le eccellenze dell'architettura e dell'edilizia presentano progetti mirati alla qualità dell'abitare, ambito nel quale il 'Pubblico' è partner fondamentale".