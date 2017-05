LOMBARDIA: BORDONALI, CORSI SU SPRAY PEPERONCINO PER POLIZIA LOCALE BRESCIA

25 maggio 2017- 15:54

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Sarà la Regione Lombardia, attraverso un accordo di collaborazione con il Comune di Brescia, a finanziare i corsi di formazione e di aggiornamento degli agenti della polizia locale di Brescia che consentiranno poi l'utilizzo dello spray al peperoncino". Lo ha fatto sapere Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia in merito all'annuncio del Comune di Brescia di dotare di spray al peperoncino gli agenti della polizia locale, annunciando lo stanziamento regionale di 70mila euro. "Per dotare gli agenti di nuove strumentazioni - spiega Bordonali - è necessario attivare moduli formativi che migliorino le competenze specialistico-operative e di sicurezza e dare una configurazione omogenea all'utilizzo". Il Comune di Brescia, "grazie alle nostre risorse, realizzerà un'iniziativa biennale 2017/18 denominata 'Piattaforma specifica', per assicurare l'elevazione professionale della polizia locale, attraverso specifici interventi formativi per circa 350 operatori, agenti e ufficiali del corpo polizia locale di Brescia (260 operatori) e dei corpi e servizi dei comuni limitrofi (90 operatori/Grande Brescia)". "Il corpo della polizia locale di Brescia - conclude Bordonali - è un'eccellenza e gli agenti hanno dimostrato preparazione, competenza e abnegazione anche in numerosi interventi di cui si sono resi protagonisti. E' necessario che le istituzioni garantiscano agli agenti le strumentazioni adeguate ed è proprio la direzione intrapresa dalla Regione Lombardia".