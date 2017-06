LOMBARDIA: BORDONALI, VALORIZZARE INIZIATIVE DAL VALORE SPORTIVO E SOCIALE

10 giugno 2017- 19:25

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "E' un onore partecipare a un'iniziativa di questo calibro. Non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di 'Un mare di Laghi' anche sul Lago di Garda". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali, inaugurando l'edizione 2017 di "Un mare di laghi", realizzata dall'associazione 'Vela Insieme' con il patrocinio della Regione Lombardia.L'iniziativa ha lo scopo di portare in barca a vela giovani di eta' compresa dai 14 ai 20 anni creando equipaggi misti tra ragazzi a sviluppo tipico e ragazzi con disabilita', in modo tale da abbattere le barriere e far conoscere loro la navigazione: "Regione Lombardia - assicura Bordonali - c'è e ci sarà". E "vogliamo continuare a valorizzare tutte le iniziative che hanno un immenso valore sportivo e sociale. Vela Insieme ha già toccato il lago Maggiore, il lago di Como e il lago d'Iseo. Dobbiamo impegnarci affinché possa riguardare ogni lago navigabile della Lombardia".Il progetto "è nato in Toscana ed è stato poi il presidente Roberto Maroni a volerlo fortemente anche in Lombardia". Anche perché "nella nostra regione non c'e' il mare, ma i nostri laghi sono talmente belli da non farne percepire l'assenza". Dunque "i 48 ragazzi bresciani che partecipano all'iniziativa affronteranno un'esperienza davvero unica basata su arteterapia e velaterapia. Faremo in modo di collaborare affinché il prossimo anno questa buona pratica possa essere esportata anche altrove".