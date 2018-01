LOMBARDIA: BORGHI (FEDERMODA), POSITIVE AZIONI MARONI SU IMPRESE E INNOVAZIONE

8 gennaio 2018- 18:45

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Negli ultimi cinque anni le imprese in Lombardia "sono state accompagnate e aiutate soprattutto sull'innovazione, con il lancio di numerosi bandi. E molto è stato fatto sulla formazione, ad esempio con il programma Alternanza scuola-lavoro, che ha funzionato molto bene. E sempre sul lato delle imprese ha sostenuto, come negli ultimi anni, i consorzi fidi". Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, esprime un "giudizio molto positivo" sull'operato di Roberto Maroni in Regione Lombardia. Inoltre, sottolinea Borghi contattato dall'Adnkronos, il 2017 "è stato un anno straordinario per il turismo in Lombardia, anche per il sostegno alle attività di Explora", la società per la promozione del turismo nella regione. "E i risultati si sono visti".Il presidente di Federazione Moda Italia si dice "fiducioso che questo percorso possa essere continuato anche nella prossima legislatura e che tutto quanto è stato fatto di buono venga valorizzato e continuato".