LOMBARDIA: BRAMBILLA, LEGGE ANTI-DELOCALIZZAZIONE INUTILE

9 gennaio 2018- 20:43

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Un provvedimento bandiera senza alcuna utilità per il territorio e per l'economia lombarda". Così Enrico Brambilla, capogruppo del Pd in consiglio regionale della Lombardia, definisce il progetto di legge approvato oggi dalla maggioranza a contrasto delle delocalizzazioni produttive e a sostegno dell'occupazione."Come Pd abbiamo scelto di non partecipare al voto perché non ce la sentivamo di approvare una legge inutile che non dà alcun contributo concreto a combattere la delocalizzazione delle aziende nei Paesi con dumping salariale. Le finalità del provvedimento erano condivisibili ma avrebbero dovuto essere declinate in maniera efficace".Per questo, "avevamo anche presentato opportuni emendamenti che la maggioranza ci ha puntualmente bocciato. In particolare sono state respinte le richieste di stabilire l'obbligo di salvaguardia occupazionale ed il divieto di cambio di destinazione urbanistica delle aree e degli immobili. Inoltre la norma non si applica ai contributi regionali erogati a titolo di cofinaziamento di programmi comunitari. Un'altra occasione persa".