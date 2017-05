LOMBARDIA: BRIANZA, NIDI GRATIS MISURA CONFERMATA

12 maggio 2017- 13:22

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - "Dopo gli ottimi risultati ottenuti abbiamo deciso di riconfermare la misura 'Nidi gratis' da settembre 2017 a luglio 2018". A dare l'annuncio, con una comunicazione alla giunta, l'assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione sociale di Regione Lombardia Francesca Brianza. "Quella dei nidi gratis - commenta Brianza - rappresenta una misura centrale nel programma regionale di interventi finalizzati al sostegno della persona e consente, specialmente alle donne, la prosecuzione o l'inserimento in un percorso lavorativo nel momento in cui, sempre piu' spesso, si trovano nella condizione di dover scegliere tra famiglia e carriera e anche alla luce dei pessimi dati relativi alla natalita' nel nostro Paese. Grazie al contributo di Regione - prosegue l'assessore - abbiamo infatti azzerato la retta pagata dalle famiglie lombarde consentendo la frequenza dei figli nei nidi pubblici o privati convenzionati". "Alla misura, per la quale sono stati stanziati circa 32 milioni di euro - precisa Brianza - hanno aderito tutti i capoluoghi di provincia e le citta' piu' importanti andando cosi' a coprire il 70% della popolazione con circa 13 mila famiglie beneficiarie". Per la riconferma della misura 'Nidi gratis' e' stimato un fabbisogno di 32,5 milioni di euro per il periodo settembre 2017-luglio 2018. La misura viene riconfermata secondo le modalita' gia' in essere.