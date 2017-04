LOMBARDIA: BRUNI (PC), MARONI CHIARISCA SU QUALI MATERIE VUOLE PIù AUTONOMIA

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - "Che si risparmierebbero 46 milioni di euro avviando da subito una trattativa istituzionale è ormai chiaro a tutti, ora serve che Maroni espliciti su quali materie intende chiedere più autonomia, considerando peraltro che l’Aula l’aveva già impegnato in tal senso il 17 febbraio 2015, contestualmente al voto sull’indizione del referendum, senza che mai, in oltre due anni, si sia visto qualcosa di concreto al riguardo". Lo dichiara il capogruppo regionale Roberto Bruni, annunciando che il Patto Civico ha depositato una mozione affinché si dia corso rapidamente a quanto già disposto a suo tempo da un ordine del giorno a firma Galli, predisponendo quindi un documento di indirizzo."Sia che Maroni faccia una sensata marcia indietro accogliendo la disponibilità del Governo per l’apertura di un tavolo, sia che si ostini nella sua tanto inutile quanto costosa operazione di propaganda - spiega Bruni - non può sottrarsi dal chiarire quali siano contenuti e obiettivi delle istanze autonomiste di Regione Lombardia". Per questo "chiediamo che all’Aula sia presentato un progetto completo, con l’indicazione dettagliata delle materie e delle particolari sfere di autonomia che si intendono contrattare con lo Stato. Ovviamente in tempi ragionevoli cosicché possa essere discusso, emendato e votato al più presto". Per Bruni si tratta di "una questione di rispetto per il Consiglio che ha già chiesto un impegno in questa direzione e, soprattutto, per gli elettori lombardi".