LOMBARDIA: BUSSOLATI, VOTING MACHINE? BASTA SPERPERI CENTRODESTRA

31 gennaio 2018- 20:22

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "Basta con gli sperperi del centrodestra. Avete presente le voting machine del referendum di Maroni, spacciate per tablet, e pagate 23 milioni di euro? La Lega ha fatto credere ai cittadini che fossero un investimento per le scuole, peccato che pesino 2 chili, siano lente, con sistema operativo Ubuntu e touchscreen arretrato, che adesso non vuole nessuno". Così Pietro Bussolati, capolista Pd alle elezioni regionali, commenta le recenti notizie che denunciano come le voting machine acquistate per il voto referendario del 22 ottobre siano in realtà ad oggi inutilizzabili. Per Bussolati è "intollerabile: tagliano gli assegni ai disabili e sprecano denaro pubblico per l'acquisto di inutilizzabili mattoni elettronici". conclude Bussolati