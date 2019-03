15 marzo 2019- 14:28 Lombardia: Cambiaghi, parte campagna #abbicuradite su giovani e social

Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Studenti universitari che si rivolgono agli adolescenti con una campagna di comunicazione social per prevenire eventuali rischi dovuti alla dipendenza da internet. E' il tema al centro di '#Abbicuradite: social network e benessere giovanile', l'iniziativa presentata oggi all'università cattolica del Sacro Cuore di Milano dall'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi. L'evento rientra nel palinsesto della 'Milano Digital Week' ed è realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con l'università cattolica del Sacro Cuore. Il progetto '#Abbicuradite', realizzato dall'asst rhodense, ente del sistema sociosanitario lombardo e dagli studenti dell'università cattolica del Sacro Cuore (corso di laurea Cimo-comunicazione per l'impresa i media e le organizzazioni complesse), è volto ad aumentare nei giovani la consapevolezza dei rischi legati a situazioni di disagio, che sempre più emergono in età precoce, attraverso l'utilizzo dei Social, oggi strumenti di comunicazione più adatti e mirati a raggiungere i nativi digitali. "Non potevamo trovare modo migliore -ha spiegato l'assessore Cambiaghi- per parlare ai giovani del progetto "#Abbicuradite" che alla 'Milano Digital Week'. Si tratta di un progetto innovativo di collaborazione, che punta sulla prevenzione come leva per l'adozione dei corretti stili di vita, promuovendo la salute e prevenendo i principali rischi comportamentali dei giovani".