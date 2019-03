15 marzo 2019- 14:28 Lombardia: Cambiaghi, parte campagna #abbicuradite su giovani e social (2)

(AdnKronos) - L'obiettivo è quello di "lavorare in modo trasversale facendo squadra con più assessorati coinvolti, per riuscire a intercettare le realtà giovanili di riferimento come la famiglia, la scuola e le attività aggregative proprio per proporre un sistema di intervento ancora più efficace e aderente ai bisogni dei ragazzi, sempre in continua evoluzione".Regione Lombardia intende ampliare l'iniziativa e rivolgerla a tutte le 22 tra ats e asst e alle università lombarde. Il progetto è stato inserito nella proposta di programmazione della direzione generale Sport e giovani di Regione Lombardia e verrà condotto in collaborazione con la direzione generale Welfare. L'obiettivo è di fare rete con le istituzioni, per promuovere, attraverso forme innovative di comunicazione, la consapevolezza tra i giovani dei fattori di rischio delle dipendenze e per riflettere sulle opportunità che i social media offrono per informare sulla salute.