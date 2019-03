15 marzo 2019- 14:28 Lombardia: Cambiaghi, parte campagna #abbicuradite su giovani e social (3)

(AdnKronos) - '#Abbicuradite' è nato nel 2018 dalla collaborazione tra dall'asst rhodense, che da anni studia come intervenire precocemente sulle patologie mentali e sui comportamenti a rischio dei giovani (dai 15 ai 24 anni) con l'università cattolica del Sacro Cuore, che ha coinvolto alcuni studenti nella realizzazione di una campagna informativa mirata ed efficace. Hanno partecipato 150 studenti divisi in 31 gruppi del corso di laurea Cimo che hanno lavorato sulla comunicazione di tre eventi organizzati dall'asst rhodense dedicati alla prevenzione del disagio giovanile nelle aree dei disturbi alimentari, della violenza di genere e della dipendenza da internet e dai social media. In particolare, gli studenti si sono occupati di ideare l'hashtag di campagna, di aprire e gestire i profili su Facebook e Instagram dedicati alla campagna #abbicuradite nei mesi di ottobre e novembre al fine di promuovere gli eventi. Gli incontri e il progetto hanno avuto ottimi riscontri, registrando un'elevata partecipazione di giovani, genitori ed educatori e anche i profili social hanno registrato ottime performance. La pagina Facebook ha raggiunto più di 800 mi piace in tre settimane e l'engagement rate medio dei post è stato del 6,7 per cento su Facebook e del 14,3 per cento su Instagram.