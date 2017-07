LOMBARDIA: CAPELLI (LP), CITTADINI DIANO AMPIO SOSTEGNO A REFERENDUM

5 luglio 2017- 16:44

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "Lombardia e referendum per l'autonomia: il sostegno dei lombardi deve essere compatto e molto amplio, al di là di ogni schieramento politico, come hanno capito anche i sindaci del Pd". Lo sostiene Angelo Capelli, capogruppo di Lombardia Popolare, intervenuto con una intervista video sui suoi profili social in merito alla polemica sui costi pubblicitari del referendum sollevata ieri dai banchi dell’opposizione di Regione Lombardia e sulla quale era già intervenuto l’assessore Massimo Garavaglia. "Sulla polemica delle cifre che arriveranno in Regione (50, 30 o 1 miliardo in più, come ripetuto polemicamente dal capogruppo Pd) – spiega Capelli – i lombardi devono ricordare semplicemente questo: maggiore autonomia significa diritto a vedere assegnate alla Regione, che è virtuosa e se lo merita, più materie e funzioni che determinano l'attribuzione automatica di maggiori risorse da parte dello Stato. Quindi sì = automaticamente + risorse"."In passato – ricorda – la Lombardia ha chiesto questa autonomia già due volte. Per questo, lo ripeto, più amplio sarà il sostegno dei Lombardi e più il governo avrà il dovere di rispondere al nostro sì col suo sì".