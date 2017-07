LOMBARDIA: CAPELLI (LP), MANCATO VOTO AMBIENTE TEMPESTA IN BICCHIER D’ACQUA

6 luglio 2017- 17:12

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Pur ritenendo un fatto grave l’assenza del numero legale in Commissione Ambiente, questo non mette in discussione l’attenzione della maggioranza sui temi ambientali e tanto meno sul referendum sull’autonomia. Inviterei pertanto l’opposizione a non fare una tempesta in un bicchier d'acqua". Così Angelo Capelli, capogruppo di Lombardia Popolare in Consiglio regionale della Lombardia, replica alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di Pd, Patto Civico e M5s dopo la chiusura anticipata, per mancanza del numero legale, della seduta per la discussione al rendiconto 2016 e l'assestamento di bilancio 2017/2019 in Commissione Ambiente."I toni iperbolici ed esagerati assunti dalla minoranza nel sollevare critiche su questo fatto – spiega Capelli – sono la prova del buon lavoro che la maggioranza guidata da Maroni sta svolgendo e che costringere Pd e soci ad attaccarci su temi di secondaria importanza nell’assenza di ambiti più concreti e decisivi per i lombardi". Inoltre, aggiunge, "vorrei ricordare che il rendiconto 2016 e l’assestamento di bilancio 2017/2019 dovranno ancora passare al vaglio della Commissione Bilancio, dove potranno essere emendati anche nella parte relativa ai temi dell’ambiente".