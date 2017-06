LOMBARDIA: CAPPELLINI, INTEGRARE POLITICHE CULTURALI E SOCIO-SANITARIE

10 giugno 2017- 18:05

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "Apro con piacere i lavori di questo importante convegno perché con questa iniziativa diamo avvio a una stretta sinergia tra cultura e welfare, due settori che sono due eccellenze della nostra Regione e che, con l'approvazione della nuova legge sulle politiche culturali approvata nello scorso autunno dovranno integrarsi sempre di più". Lo ha detto l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini, intervenendo al convegno 'Arte pittorica e neurologia' che si è svolto oggi a Palazzo Pirelli, a Milano."Per la prima volta - spiega Cappellini - Regione Lombardia ha deciso di normare questa importante disciplina, prevedendo, su mia proposta, una specifica norma che valorizzi e leghi sempre di più due settore di grande eccellenza come la cultura e il welfare". Quello di oggi , prosegue, "è un evento importante perché sottolinea il legame esistente tra l'arte e il mondo della neurologia e vede confrontarsi grandi professionalità del settore che operano nella nostra Regione". Per questo "voglio ringraziare in particolare il professor Antonio Colombo e tutto il Polo neurologico brianteo e il professo Giancarlo Pallavicini della Fondazione Pallavicini, che insieme a noi hanno ideato e reso possibile questa iniziativa". L'evento di oggi, conclude l'assessore, "rientra nelle tante iniziative legate all'Anno della cultura che, inaugurato il 29 maggio scorso, sta facendo registrare già eventi di grande spessore, molto entusiasmo e molta attenzione". E "il palinsesto dei principali eventi che caratterizzeranno questo anno molto particolare sarà presentato a luglio e vedrà la partecipazione di tante istituzioni e di tanti enti e operatori culturali dei nostri territori. Tutto insieme per celebrare l'eccellenza della cultura lombarda".