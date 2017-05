LOMBARDIA: CATTANEO A BRUXELLES PER SESSIONE PLENARIA COMITATO REGIONI

10 maggio 2017- 12:52

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo parteciperà domani, giovedì 11, e venerdì 12 maggio a Bruxelles alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni. Lo rende noto il Pirellone, precisando che Cattaneo interverrà in qualità di presidente della commissione Politica di coesione territoriale e Bilancio dell’Unione europea (Coter), l’organismo del Comitato delle Regioni che raggruppa alcune importanti competenze quali fondi strutturali europei, assetto territoriale, edilizia e trasporti, macroregioni, bilancio Ue e finanze locali e regionali. La sessione plenaria sarà introdotta domani pomeriggio alle ore 15 da un dibattito sul tema 'Riflettere sull'Europa' che prevede in apertura l’intervento di Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, e del vice presidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività. A seguire saranno votati alcuni pareri tra cui quello sul futuro della politica di coesione dopo il 2020, che contiene le linee guida e le modalità con cui saranno erogati i relativi finanziamenti. La sessione plenaria proseguirà nella mattinata di venerdì 12 con l’intervento di Gudrun Mosler-Törnström, presidente del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. A seguire saranno votate la risoluzione sul libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa, che contiene riflessioni e scenari per l'Unione europea a 27 verso il 2025, e la risoluzione sul progetto di bilancio annuale dell'Unione per il 2018.