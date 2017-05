LOMBARDIA: CATTANEO A CREMONA PER CERIMONIA PREMI ROSA CAMUNA

27 maggio 2017- 19:01

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Verranno assegnati domani, a Cremona, i tradizionali premi Rosa Camuna. Lo comunica in una nota il Consiglio regionale della Lombardia, precisando che il presidente Raffaele Cattaneo interverrà alla cerimonia che si terrà al Museo del Violino.In tutto sono 47 le persone e le realtà del territorio lombardo che saranno premiate dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Lombardia per essersi particolarmente distinte per il loro impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della nostra Regione. Saranno assegnati 24 premi Rosa Camuna, mentre ai restanti sarà attribuita una menzione speciale: tra i premiati con la Rosa Camuna anche il regista Ermanno Olmi.