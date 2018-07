17 luglio 2018- 14:12 Lombardia: Cattaneo al forum Onu, lavoriamo a patto per sostenibilità (2)

(AdnKronos) - "Essendo consapevoli dell'importanza dell'azione locale -sottolinea Cattaneo- intendiamo condividere la nostra esperienza anche con Province e città, per mettere in comune politiche e risorse per la sostenibilità. Abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza dei livelli locali e insieme delle parti sociali e per questo ci siamo impegnati a lavorare per l'adozione di un 'patto per la sostenibilità' che coinvolge tutti gli attori rilevanti: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle amministrazioni pubbliche". La "strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che prende le mosse dall'implementazione dell'Agenda 2030 -conclude- farà parte del patto". E "tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile verrà data priorità agli obiettivi richiamati dalle Nazioni unite in ambito ambientale".