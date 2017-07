LOMBARDIA: CATTANEO DOMANI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI CNA LOMBARDIA

7 luglio 2017- 15:52

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo parteciperà domani, sabato 8 luglio, all’assemblea generale per il rinnovo degli organismi dirigenti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) della Lombardia, che resteranno in carica per i prossimi 4 anni. L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto anche sulle politiche regionali a sostegno dell’artigianato e delle pmi e per approfondire le problematiche e le esigenze di maggiore attualità che interessano oggi il comparto. A Cattaneo il compito di aprire e introdurre i lavori, le conclusioni saranno invece affidate al Segretario nazionale della Cna Sergio Silvestrini. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9.30 a Milano presso la sede di Co-working Copernico, in via Copernico angolo viale Lunigiana.