LOMBARDIA: CATTANEO, ENTRO 2020 ALPTRANSIT SARà OPERATIVO

8 giugno 2017- 15:29

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "I lavori procedono nel rispetto dei tempi previsti ed entro il 2020 il sistema Alptransit sarà pienamente operativo". Lo assicura Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia e della commissione europea per le politiche di coesione (Coter), che questa mattina si è recato in visita ai cantieri della Galleria Monte Ceneri. "Sul fronte italiano - spiega Cattaneo - dobbiamo adoperarci per rispettare i tempi di realizzazione per le opere complementari, dall'Arcisate-Stabio a quelle in programma in prossimità dei valichi di Luino, Chiasso e Domodossola, e sono fiducioso che ci riusciremo in modo puntuale". "La Svizzera - sottolinea - dimostra come sia utile e importante sviluppare politiche dei trasporti che privilegino lo spostamento del traffico merci da gomma a ferro, con indiscutibili vantaggi sia sotto il profilo ambientale che sotto quello della velocità di spostamento e della mobilità". Ecco perché "anche la Lombardia e l'Italia dovranno investire di più su questo aspetto, consapevoli che nei territori transfrontalieri progetti in questa direzione sono resi di più facile attuazione grazie anche ai fondi europei per la cooperazione transfrontaliera e la coesione territoriale".