LOMBARDIA: CATTANEO, GIUSTO PORTARE A TERMINE PERCORSO VERSO AUTONOMIA

29 maggio 2017- 18:41

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - "Giudico positiva la fissazione della data del referendum, rispettando un impegno già annunciato". Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo commenta la firma del decreto di indizione del referendum, da parte del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che ha fissato la data per il prossimo 22 ottobre. L’obiettivo del referendum della Lombardia, spiega Cattaneo, è quello di "portare a termine, con la forza che deriva dal sostegno che mi auguro numeroso e positivo di milioni di elettori lombardi, il percorso verso ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia già intrapreso 10 anni fa e che non è stato possibile portare a compimento a causa dell’immobilismo dei governi di centrodestra e centrosinistra. "Grazie al consenso dei lombardi – conclude Cattaneo – la richiesta di attuazione del 116 III comma, come ovvero di un federalismo differenziato che dia più competenze e le risorse necessarie per esercitarle, potrà finalmente vedere pieno compimento".