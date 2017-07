LOMBARDIA: CATTANEO INCONTRA DELEGAZIONE IMPRENDITORI ARGENTINI E CILENI

14 luglio 2017- 19:51

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "Una visita e un incontro che rafforzano i legami storici e culturali che da sempre caratterizzano i rapporti tra l’istituzione regionale lombarda e le istituzioni argentine e cilene. Molti sono gli aspetti che accomunano i nostri Paesi, e per le realtà latino-americane la Lombardia continua a essere un importante riferimento come modello di sviluppo sociale e imprenditoriale, come hanno confermato gli imprenditori dell’America centrale che compongono la delegazione in questi giorni in visita nella nostra regione. L’auspicio è che queste relazioni possano intensificarsi sempre di più sviluppando opportunità reciproche concrete".Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo al termine dell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli organizzato da Promos e Camera di Commercio per conto della Commissione Europea nell’ambito del programma 'AL-Invest 5.0 - Uno sviluppo integrato per la coesione sociale in America Latina' e all'interno delle azioni previste dal progetto 'Cross-Clustering: una strategia di sviluppo sostenibile per le mpmi'.A guidare la delegazione di imprenditori argentini e cileni dei settori meccanico, metallurgico ed oil & gas sono stati il ministro per l’Industria della provincia argentina di Missiones Luis Lichowski, il console argentino a Milano Julian Perez, il direttore di Eurocamara Claudio Farabola e la responsabile di Eurochile Ivonne Palma.