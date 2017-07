LOMBARDIA: CATTANEO INCONTRA DELEGAZIONE IMPRENDITORI ARGENTINI E CILENI (2)

14 luglio 2017- 19:51

(AdnKronos) - La delegazione da domani incontrerà i rappresentanti dei distretti industriali lombardi e le maggiori associazioni imprenditoriali interessate a possibili forniture e partnership con l’America Latina.Promos, come ha spiegato il suo dirigente Andrea Bonalumi, sta inoltre lavorando con Regione Lombardia alla realizzazione di una missione imprenditoriale in Argentina per la prima settimana di ottobre all'interno del progetto intitolato 'Percorsi di internazionalizzazione in mercati strategici per il sistema economico lombardo'.