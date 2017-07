LOMBARDIA: CATTANEO, MODIFICHE CHIESTE DA CORTE CONTI ENTRO FINE MESE

10 luglio 2017- 15:05

Milano 10 lug. (AdnKronos) - L'udienza pubblica per il giudizio di parifica del rendiconto generale di Regione Lombardia da parte della Corte dei Conti, tenutasi stamane a Milano, si è conclusa con la parifica del rendiconto ad eccezione di due note tecniche su fondi per le perdite presunte e i crediti inesigibili relativi alle società del sistema regionale (Sireg) che verranno conseguentemente modificate nell'assestamento di bilancio in Aula entro la fine del mese di luglio. Lo evidenzia il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, che afferma: "Il giudizio è stato positivo nel suo complesso".