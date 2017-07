LOMBARDIA: CATTANEO, MODIFICHE CHIESTE DA CORTE CONTI ENTRO FINE MESE (2)

10 luglio 2017- 15:05

(AdnKronos) - Al termine dell'incontro, Cattaneo spiega che "come di consueto in spirito costruttivo, il Consiglio regionale troverà elementi di riflessione nei punti di miglioramento segnalati dalla Corte dei Conti", ma "va ribadito che dal giudizio di parifica emerge un quadro che si conferma ampiamente positivo sia per quanto riguarda il rispetto dei parametri stabiliti dalla legge sia per l’efficienza dei conti, con note di apprezzamento sulla riduzione delle spese per il personale, l'andamento della gestione, il miglioramento della disponibilità di cassa e sulla riduzione del ricorso all'indebitamento".