31 ottobre 2018- 15:35 Lombardia: Cattaneo, nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Non solo deroghe per 'tutelare' le fasce più deboli, ma anche nuovi incentivi per la sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti e un nuovo meccanismo, tipo scatola nera, per il fermo dei veicoli che tenga conto della reale percorrenza kilometrica. Queste le principali novità per perfezionare il provvedimento sul fermo programmato dei veicoli più inquinanti in vigore dal primo ottobre e illustrati dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo."L'indirizzo politico di questa Giunta -spiega Cattaneo- è quello di fare una lotta senza limiti agli inquinanti e le politiche assunte in questi anni sono state efficaci come dimostrano dati certificati. Quello che stiamo facendo è utile e i sacrifici richiesti stanno portando risultati. Non vogliamo bloccare la mobilità, ma di ridurre gli inquinanti". Le deroghe alla circolazione di alcuni veicoli diesel euro 3 (persone con Isee inferiore a 14mila euro; persone che abbiano compiuto il 70esimo anno di età; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di una nuova auto; veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive) non inficiano la validità del piano in atto. Si stima infatti che la deroga, che potrebbe interessare non più di 50.000 veicoli, inciderà sulle emissioni totali per una quantità inferiore al 2% rispetto al totale.