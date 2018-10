31 ottobre 2018- 15:35 Lombardia: Cattaneo, nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli (2)

(AdnKronos) - Cattaneo spiega poi che la Regione sta lavorando affinché, dal 1 ottobre 2019, al posto del meccanismo dei blocchi per categorie di omologazione, "ne scatti un altro legato all'effettivo potenziale inquinante di ogni singolo veicolo". Basterà dunque installare una sorta di scatola nera "per georeferenziare gli spostamenti e misurare quando e dove vengono fatti i singoli chilometri". "Con un sistema di analisi di questi dati -avverte Cattaneo- sarà possibile correlare la percorrenza autorizzata di ogni singolo veicolo alle condizioni reali del traffico". Uno dei limiti reali dell'applicazione dei livelli di omologazione è infatti che questi sono teorici e le emissioni reali molto più alte. Con la scatola nera, invece, ad esempio, un veicolo diesel euro 3 che fa mille km l'anno potrà circolare, mentre sarà fermata un'auto di una classe inquinante superiore che percorre però 50.000 km l'anno inquinando sicuramente di più. Buone notizie anche per quanto riguarda gli incentivi. "Noi -sottolinea- crediamo molto che siano più gli incentivi che i divieti a spingere le persone a comportamenti virtuosi". Per questo, "con le poche risorse che abbiamo a disposizione, abbiamo stanziato ulteriori 500mila euro per la sostituzione dei veicoli commerciali N1 e N2 portando la dotazione finale a 6,5 milioni di euro". Il contributo massimo erogabile è di 6mila euro.